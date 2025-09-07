Maymun Tarsus Doğa Parkı’na Gidiyor

MAYMUNUN KORUMA ALTINA ALINMASI

Hatay’ın Altınözü ilçesinde, sahibi tarafından şiddete maruz kaldığı görüntüler ortaya çıkan bir maymun, dün koruma altına alındı. Durum, sosyal medyada yayımlanan ve kaçak yollarla getirilen maymunun şiddete maruz kaldığı anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesiyle dikkat çekti. Bu görüntüler sonrası ilgili ekipler hemen harekete geçti.

EĞİTİM ve CEZA UYGULAMALARI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma, gelen ihbar üzerine bölgeye giderek maymunu sahibinden aldı. Çobanlık yaptığı belirtilen kişiye, Kara Avcılığı Kanunu gereği 20 bin lira idari para cezası kesildi. Maymun, yapılan sağlık kontrollerinin ardından uygun bir doğal yaşam merkezine teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

TARSUS DOĞA PARKI’NA GÖNDERİLECEK

Alınan bilgiye göre, maymunun DKMP Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından Tarsus Doğa Parkı’na gönderileceği ifade edildi. Bu süreç, maymunun geleceği ve sağlığı açısından kritik öneme sahip.