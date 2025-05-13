Mayo Muğla’da Maymun Sokakta Dolaşmış

MUĞLA’DA MAYMUN PANİĞİ

Muğla’nın Ula ilçesinde, sahipli olduğu tahmin edilen bir maymunun sokaklarda dolaşması, mahalleliyi ve yetkilileri alarma geçirdi. Aç olduğu gözlemlenen maymun, jandarma ekiplerinin çabasıyla yakalanıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Olay, Ula’ya bağlı Kızılağaç Mahallesi’nde gerçekleşti. Sokakta kaybolmuş bir şekilde dolaşan maymunu gören mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarı Güler Keleş’e bildirdi.

MUHTARIN ÇABASI VE JANDARMA MÜDAHALESİ

Kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşan muhtar Keleş, aç olduğu görülen maymunu muzla besleyerek sakinleştirdi ve ardından Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen jandarma, çevredekilerin de yardımıyla kısa bir kovalamaca sonrasında hayvanı yakaladı. Tasmalı olduğu ve kafesten kaçtığı düşünülen maymun, daha sonra Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

İNCELEMELER BAŞLADI

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme süreci başlatılırken, maymunun mahallede kısa süreli bir paniğe neden olduğu bildirildi. Mahalle sakinleri, yaşanan olayın ardından rahat bir nefes aldı.