Maysa Gurbannyyazova Taşbaş, Karaciğeriyle Hayata Döndü

YENİ HAYAT İÇİN NAKİL OPERASYONU

Antalya’da Türkmenistan uyruklu kadın doğum uzmanı Maysa Gurbannyyazova Taşbaş (48), nakil için ülkesinden gelen kuzeni Murat Charyyew’in (25) karaciğer dokusuyla yeniden hayata bağlandı. Maysa Gurbannyyazova Taşbaş’a Antalya’da Hepatit B’ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi kondu ve doktorları nakil olması gerektiğini belirtti. Ailesi donör olmayı istedi, fakat tıbbi açıdan uygunluk sağlanamadı. Bu aşamada Türkmenistan’da yaşayan kuzeni devreye girdi. Murat Charyyew, tereddüt etmeden Türkiye’ye geldi ve karaciğerinin bir bölümünü kuzenine bağışladı. Taşbaş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla yeni bir yaşam umudu buldu. Hastanede ilk kez canlıdan canlıya karaciğer nakli başarıyla gerçekleştirildi.

MUTLU YENİ BAŞLANGIÇLAR

Maysa Gurbannyyazova Taşbaş, hastalığını 2023 yılında öğrendiğini belirterek, “Kadın doğum uzmanıyım ve nasıl bu hastalığa yakalandığımı anlamadım. Kuzenim bana karaciğerini verdi. Onun sayesinde nakil oldum. Bana ikinci hayatımı önce kuzenim sonra doktorlarım verdi. Yeni hayatıma başladım. İyileşme sürecine giriyorum” dedi. Verici olmak için Türkmenistan’dan Türkiye’ye gelen Murat Charyyew, “Bana memleketteyken telefon geldi. Kuzenim, nakil olması gerektiğini söyledi. Hiç düşünmeden uyumlu çıkarsa Türkiye’ye gelebileceğimi söyledim. Hiç korkmadım, ikimiz de çok iyiyiz” ifadelerini kullandı.

BAŞARILI ORGAN NAKLİ OPERASYONU

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, organ nakli ekibinin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. “Bu sayede karaciğer yetmezliği olan hastamıza yeni bir yaşam umudu sağlandı. Nakil yapılan hasta, ekibimizin takibinde olan bir hastaydı. Kuzeni verici oldu ve gerekli tıbbi koşullar sağlandıktan sonra güçlü ve deneyimli bir ekiple ameliyata girdik. Her iki hastamızın sağlık durumu gayet iyi, her ikisi de hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek durumda. Organ bağışı hayat kurtarır” diye konuştu.

HASTA VE VERİCİ ORTAYA ÇIKARTILDI

Prof. Dr. Arif Aslaner, Maysa hanımın Hepatit B’ye bağlı karaciğer yetmezliği olduğunu aktararak, “Biz de hastamızı görüp değerlendirdik ve nakil ihtiyacı olduğuna konsey olarak karar verdik. Verici adayımız da Türkmenistan’dan geldi. Genç bir birey olan Murat, uygun bir aday olarak değerlendirildikten sonra ameliyat günü planlandı” dedi. Nakil operasyonuyla ilgili detayları paylaşan Aslaner, “Verici ameliyatı yaklaşık 6 saat sürdü. Murat’tan sağ karaciğer lobunu aldık, bu da karaciğerin yaklaşık yüzde 70’ine tekabül eden bir hacimdi. Maysa hanımın ameliyatı da yaklaşık 10 saat sürdü. Merkezimizde ilk canlıdan canlıya karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirmiş olduk” şeklinde görüş bildirdi.