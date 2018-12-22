Alanson: 1 haftadır papağan konuşuluyor

Usta sanatçı Mazhar Alanson, ‘Masterchef’ yarışmasıyla tanınan ve papağanına işkence yapan Murat Özdemir konusuna değindi.

İstanbul Üsküdar’da konser veren ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, unutulmaz gece yaşattı. Alanson, Murat Özdemir’in işkence ettiği papağanın ölmesine ilişkin ise, “Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. Hamile karısı. Hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır konuşuluyor” dedi.

Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir konser verdi. Mazhar Alanson’u dinlemek isteyen hayranları salonu tıklım tıklım doldurdu. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirirken alkışlar hiç susmadı. “Yandım Yandım”, “Sarı Laleler”, “Ah Bu Ben” gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Alanson’a Üsküdarlılar da eşlik etti.

“GENÇ BABAYİĞİT ÇOCUKLAR ŞEHİT OLMUŞ, PAPAĞAN ÖLDÜ 1 HAFTADIR KONUŞULUYOR”

Şarkıları arasında konuşan Alanson, Murat Özdemir tarafından işkence edilen ve daha sonra ölen papağan hakkında “Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor, konuşuluyor” dedi.

TRT