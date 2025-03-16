Mazıdağı Fosfat Spor 2-2 Uşakspor Maçı

MAÇIN BAŞLANGICI VE İLK GOLLER

Mazıdağı Fosfat Spor, TFF 3. Lig 23. haftasında Uşakspor ile karşılaştı ve maçta 2-0 öne geçtiği duruma rağmen 2-2’lik eşitlikle tamamlandı. Mardin temsilcisi Fosfat Spor, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda Uşakspor’u ağırladı. Maçın başlama düdüğü ile birlikte Burak Temir’in 1. dakikada attığı golle Fosfat Spor öne geçti. Ardından, 10. dakikada Kubilay Köylü ile skoru 2-0’a getirdi.

PENALTIDAN GELEN GOL VE KIRMIZI KART

Daha sonra Uşakspor, 14. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve farkı 1’e indirdi. Maç devam ederken, 70. dakikada Kubilay Köylü, aldığı ikinci sarı kart sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu durum, Fosfat Spor’un oyundaki dengesini etkiledi.

Maçın son anlarına doğru Uşakspor, 90. dakikada Selçuk Alibaz’ın attığı golle durumu 2-2’ye getirdi. Bu dakikadan sonra başka gol olmaması ile karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Fosfat Spor, sezon içerisinde 23 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, 15 beraberlik elde etti. Kötü geçen bu süreç, ekip için play-off potasının 6 puan gerisine düşmesine neden oldu.