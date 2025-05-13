Mazıdağı Fosfatspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

MAZIDAĞI FOSFATSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Nesine 3. Lig’de mücadele eden Mazıdağı Fosfatspor, play-off yarı finalinde Balıkesirspor ile yapacağı önemli maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki antrenman sahasında futbolcular, aniden bastıran dolu yağışıyla karşılaştı.

DOLU YAĞIŞI ANRETMANI ETKİLEMEDİ

Kısa sürede zemini beyaza bürüyen doluya rağmen, oyuncular yağışın sona ermesinin ardından idmanlarına kaldığı yerden devam etti. Beyaz örtüyle kaplanan stadyumda antrenmanın sürdürülmesi, takımın zorlu Balıkesirspor maçı öncesi moralini ve motivasyonunu yüksek tutma hedefini destekliyor.