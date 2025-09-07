Mazıdağı Fosfatspor, Osmaniyespor’u yendi

MAZIDAĞI FOSFATSPOR İLK HAFTADA GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Mazıdağı Fosfatspor, 2025-2026 sezonunun başlangıcında 3 puanı kazandı. TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Mardin temsilcisi, evinde Osmaniyespor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Yeni sezonun ilk haftasında Fosfatspor, Osmaniyespor ile karşı karşıya geldi.

MÜSABAKANIN DETAYLARI

Kızıltepe İlçe Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmada, ev sahibi takım Fosfatspor gülen taraf oldu. Mavi-beyazlı ekip, 76. dakikada Şükrü Kaan Kılıçaslan’ın attığı golle 3 puanı hanesine yazmayı başardı.