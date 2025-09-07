Mazıdağı Fosfatspor, Osmaniyespor’u Yendi

MAZIDAĞI FOSFATSPOR İLK HAFTAYI GALİBİYETLE GEÇTİ

Mazıdağı Fosfatspor, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 3 puanı hanesine yazdırdı. TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Mardin temsilcisi, evinde Osmaniyespor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Yeni sezonun başlangıcında Fosfatspor, Osmaniyespor’u konuk etti.

STADYUMDA GÜLEN TARAF FOSFATSPOR OLDU

Kızıltepe İlçe Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan maçta ev sahibi ekip, galip gelen taraf oldu. Mavi-beyazlı takım, 76. dakikada Şükrü Kaan Kılıçaslan’ın attığı golle 3 puanı hanesine yazmayı başardı.