Mazıdağı Fosfatspor, Osmaniyespor’u Yendi

MAZIDAĞI FOSFATSPOR İLK HAFTAYI GALİBİYETLE GEÇTİ

Mazıdağı Fosfatspor, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 3 puanı hanesine yazdırdı. TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Mardin temsilcisi, evinde Osmaniyespor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Yeni sezonun başlangıcında Fosfatspor, Osmaniyespor’u konuk etti.

STADYUMDA GÜLEN TARAF FOSFATSPOR OLDU

Kızıltepe İlçe Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan maçta ev sahibi ekip, galip gelen taraf oldu. Mavi-beyazlı takım, 76. dakikada Şükrü Kaan Kılıçaslan’ın attığı golle 3 puanı hanesine yazmayı başardı.

Tekirdağ’da Balıkçılar, Filistin’e Destek Verdi

Tekirdağ'da balıkçılar ve yelkenciler, Filistin'e destek amacıyla Küresel Sumud Filosu'na yönelik gösteri düzenledi. Etkinlik, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Muğla’da FETÖ’cü Eski Hakim Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası olan eski bir hakim yakalanarak cezaevine gönderildi.

