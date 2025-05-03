Mazıdağı’nda Araç Kazası: 4 Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç, yol kenarına savrulması sonucu bir kaza yaşandı.
KAZADA YARALANANLAR
Hamdullah K. (27) liderliğindeki 41 AKK 747 plakalı hafif ticari araç, kırsal Karataş Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarına savruluyor. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine yönlendiriliyor.
SAĞLIK DURUMU
Bu kazada sürücü Hamdullah K. ile birlikte Hasan K. (19), Hamdullah K. (24) ve Hacı K. (19) yaralanıyor. Yaralılar, sağlık ekiplerin müdahalesi sonrası ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne taşınıyor.