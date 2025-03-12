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Mazıdağı’nda Minibüs ve Kamyonet Kazası: 13 Yaralı

KAZA SONUCU YARALI SAYISI 13

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Elde edilen bilgiye göre, kaza, ilçenin kırsal Yukarıkonak Mahallesi’nde, plakası belirlenemeyen minibüs ile kamyonetin çarpışması ile gerçekleşti.

YARALILAR ZATEN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralananlar arasında A.K., A.K., M.K., B.K., B.Ö., T.Ö., A.D., H.A., S.E., H.P., Ş.K., Z.C. ve M.E. yer alıyor. Olayın ardından, durumu bildirilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Yaralıların, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Hastanesi’ne sevk edildiği açıklandı. Kaza ile bağlantılı olarak bir inceleme süreci başlatıldı.

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