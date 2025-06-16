Maziden Atiye Diyarbakır Programı Başladı

ÖĞRENCİ PROGRAMI BAŞLAMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Maziden Atiye Diyarbakır” öğrenci programı, 10 ilden 80 öğrencinin katılımıyla başlamış bulunuyor. Açılış programı, Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilmiş. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, gençlerin bir ülkenin en değerli zenginliği olduğunu vurguladı. Ayrıca, donanımlı ve bilgili bir gençliğin ülke hedeflerine ulaşmada büyük önem taşıdığını ifade eden Küçükali, “Cumhurbaşkanı’mızın himayelerinde Ahlat’ta başlayan ‘Maziden Atiye’ kamp programları, bu yıl ülkemizin beş farklı şehrinde uygulanacak. Bu şehirlerden biri de kadim şehrimiz Diyarbakır. Bu programın Diyarbakır’da gerçekleştirilmesi, şehrimizin taşıdığı tarihi ve kültürel önem açısından da son derece anlamlıdır.” şeklinde konuştu.

PROGRAMIN TEMELİ VE HEDEFLERİ

Küçükali, programın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin tamamlayıcısı olduğunun altını çizdi. Konuşmasına devam ederken, “Biz diyoruz ki, gençlerimiz, öğrencilerimiz köklerinden beslenecek, geleceğe güçlü adımlarla ilerleyecek ve Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirecekler. Bu kamp programının da ana teması bu.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Diyarbakır’ın program kapsamındaki bir diğer teması ise “Diyarbakır’dan Kudüs’e Selahattin Eyyubi’nin İzinde” olarak belirlendi. Bu vesileyle, katılımcıların ilimizden güzel anılar biriktirmiş ve dostluklar edinmiş olarak ayrılmalarını umut ettiğini belirtti.

ETKİNLİKLER VE KATILIMCI SAYISI

Program dahilinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis, Elazığ, Siirt, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa’dan gelen 80 kız öğrenci, 15-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan konferans, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak. “Maziden Atiye Diyarbakır” öğrenci programının ikinci bölümünde ise yine 10 ilden 80 erkek öğrenci, iki hafta boyunca aynı etkinlikleri tecrübe edecek.