“Maziden Atiye Diyarbakır” Programı Başladı

PROGRAMIN AÇILIŞ TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan “Maziden Atiye Diyarbakır” öğrenci programı, 10 ilden 80 öğrencinin katılımıyla başladı. Açılış programı, Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, bir ülkenin en büyük zenginliğinin gençler olduğuna dikkat çekti. Donanımlı, bilinçli ve bilgiyle donatılmış bir gençliğin ülke hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığını dile getiren Küçükali, “Cumhurbaşkanı’mızın himayelerinde Ahlat’ta başlayan ‘Maziden Atiye’ kamp programları, bu yıl beş farklı şehirde uygulanacak. Bu şehirlerden biri de kadim şehir Diyarbakır. Programın burada yapılması, şehrimizin tarihi ve kültürel önemi açısından son derece anlamlıdır.” şeklinde konuştu.

GENÇLİĞİN GELECEĞİ

Küçükali, programın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bir tamamlayıcısı olduğunu ifade etti. “Biz diyoruz ki, gençlerimiz, öğrencilerimiz köklerinden güç alarak geleceğe sağlam adımlarla ilerleyecek ve Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirecekler. Bu kamp programının ana teması da budur. Diyarbakır’ımızın bir diğer teması, ‘Diyarbakır’dan Kudüs’e Selahattin Eyyubi’nin İzinde’ temasıdır. Faydalı olmasını diliyorum. İnşallah güzel bilgilerle donatılmış, unutulmaz anılar ve dostluklar ile ilimizden ayrılacaksınız.” dedi.

ETKİNLİK PROGRAMININ DETAYLARI

Program kapsamında, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis, Elazığ, Siirt, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa’dan gelen 80 kız öğrenci, 15-21 Haziran tarihleri arasında konferanslar ve çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak. “Maziden Atiye Diyarbakır” öğrenci programının ikinci bölümünde, yine farklı 10 ilden gelecek 80 erkek öğrenci, iki hafta boyunca aynı etkinlikleri deneyimleyecek.