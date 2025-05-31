Mazlum Abdi: Türkiye İle Görüşmeye Açığım

SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ’NİN LİDERİNDEN AÇIKLAMALAR

Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol eden ve merkezinde YPG’nin bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, yaptığı son açıklamada Türkiye ile doğrudan ve dolaylı temaslar yürüttüklerini bildirdi. Bölgesel bir yayın organı olan Shams TV’ye röportaj veren Abdi, Türkiye ile iletişim kanallarının var olduğunu ve bu ilişkilerin geliştirilmesine açık olduklarını ifade etti.

DAHA ÖNCEKİ TEMASLAR VE İLETİŞİM KANALLARI

Abdi, “Türkiye ile doğrudan temaslarımız, iletişim kanallarımız var. Ayrıca arabulucular aracılığıyla da görüşmeler yürütüyoruz” dedi. Ancak bu temasların ne zamandan beri devam ettiğine dair net bir bilgi vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planı olup olmadığına yönelik bir soruya ise, “Şu an böyle bir plan yok ama ben karşı değilim. Türkiye ile savaş halinde değiliz. İlişkiler gelişebilir, bu konuda açığız” şeklinde yanıt verdi.

ATEŞKES DURUMU VE GELECEK UMUDU

Abdi, geçmişte SDG güçleri ile Türkiye destekli gruplar arasında yoğun çatışmalar yaşandığını, fakat son iki aydır geçici bir ateşkesin sürdüğünü belirtti. Bu ateşkesin kalıcı hale gelmesini umut ettiğini dile getirdi.

TÜRKİYE’DEN RESMİ YANIT GELMEDİ

Abdi’nin açıklamalarına karşılık henüz resmi bir yanıta ulaşılmadı. Ancak, Al-Monitor haber sitesine göre, Türkiye, Abdi ile yüksek düzeyde bir Türk yetkilisinin (dışişleri bakanı veya istihbarat başkanının) görüşmesini önermişti. Bir Türk diplomatik kaynak bu iddiaları yalanlayarak, “Haberde yer alan Türkiye ve yetkililerimize dair iddialar doğru değildir” açıklamasını yaptı, fakat daha fazla detay vermedi.

Mazlum Abdi, Mart ayında, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile Şam merkezli devlet kurumlarına entegrasyona dair bir anlaşma imzaladıklarını hatırlattı. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDG’yi bu anlaşmanın uygulanmasını geciktirmekle suçlamıştı. Röportajda, İsrail ile olan temas iddialarına da yanıt veren Abdi, “Bu iddialar doğru değil. İsrail ile hiçbir bağımız yok” diyerek suçlamaları reddetti. Bununla birlikte, bölgedeki tüm komşularla iyi ilişkiler kurma taraftarı olduklarını vurguladı.