Mazlum Abdi: Türkiye ile Görüşmeye Açığım

SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Suriye’nin kuzeydoğusundaki kontrolü elinde bulunduran ve YPG’nin temelini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, Cuma günü Türkiye ile yürüttükleri temaslarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Abdi, Shams TV’ye verdiği röportajda Türkiye ile doğrudan iletişim kanallarının mevcut olduğunu ve bu ilişkileri geliştirmeye açı olduklarını ifade etti.

TÜRKİYE İLE İLETİŞİM KANALLARI MEVCUT

Abdi, “Türkiye ile doğrudan temaslarımız, iletişim kanallarımız var. Ayrıca arabulucular aracılığıyla da görüşmeler yürütüyoruz” diye belirtti. Bu temasların ne kadar süredir devam ettiğine dair detay vermekten kaçındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planı olup olmadığı sorulduğunda ise, “Şu an böyle bir plan yok ama ben karşı değilim. Türkiye ile savaş halinde değiliz. İlişkiler gelişebilir, bu konuda açığız” ifadelerini kullandı.

Ateşkes Dönemi

Abdi, SDG güçleri ile Türkiye destekli gruplar arasında geçmişte sert çatışmalar olduğunu ancak son iki aydır geçici bir ateşkesin yürürlükte olduğunu aktardı. Bu ateşkesin kalıcı olmasını umduğunu dile getirdi.

ANKARA’DAN RESMİ YANIT YOK

Abdi’nin açıklamaları üzerine Türkiye’den henüz resmi bir yanıt gelmedi. Fakat Al-Monitor haber sitesinde, Türkiye’nin Abdi ile üst düzey bir Türk yetkilisinin (dışişleri bakanı ya da istihbarat başkanı) görüşmesini önermiş olduğu ifade edildi. Bir Türk diplomatik kaynak, bu iddiayı yalanlayarak, “Haberde yer alan Türkiye ve yetkililerimize dair iddialar doğru değildir” dedi; ancak daha fazla detay paylaşmadı.

İLGİLİ ANLAŞMALAR VE SUÇLAMALAR

Mazlum Abdi, Mart ayında, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile yapılan anlaşmayı hatırlatarak, yarı özerk yönetimin Şam merkezli devlet kurumlarına entegre edilmesine yönelik adımlar attıklarını belirtti. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDG’yi bu anlaşmanın uygulanmasını geciktirmekle suçlamıştı. Abdi, röportajında İsrail ile ilişkiler hakkında çıkan iddialara da yanıt vererek, “Bu iddialar doğru değil. İsrail ile hiçbir bağımız yok” dedi ve bölgedeki tüm komşularla iyi ilişkiler kurmaya çalıştıklarının altını çizdi.