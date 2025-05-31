Mazlum Abdi: Türkiye ile İletişim Var

SDG LİDERİ ABDİ’DEN TÜRKİYE İLE TEMAS AÇIKLAMASI

Mazlum Abdi, Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin lideri olarak, Türkiye ile doğrudan ve dolaylı temaslar yürüttüklerini ifade etti. Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile olan iletişim kanallarının varlığını vurgulayarak, bu ilişkilerin geliştirilmesine açık olduklarını belirtti.

İLETİŞİM KANALLARI VE GÖRÜŞMELER

Abdi, “Türkiye ile doğrudan temaslarımız, iletişim kanallarımız var. Ayrıca arabulucular aracılığıyla da görüşmeler yürütüyoruz” dedi. Fakat bu temasların ne zamandır sürdüğü hakkında detay vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planı bulunup bulunmadığına dair soruya ise, “Şu an böyle bir plan yok ama ben karşı değilim. Türkiye ile savaş halinde değiliz. İlişkiler gelişebilir, bu konuda açığız” cevabını verdi.

Ateşkes VE GEÇİCİ DURUM

Ayrıca, SDG ile Türkiye destekli gruplar arasında geçmişte sert çatışmalar yaşandığını hatırlatan Abdi, son iki aydır geçici bir ateşkesin yürürlükte olduğunu söyledi. Bu ateşkesin kalıcı hale gelmesini umduğunu belirtti.

TÜRKİYE’DEN İLİŞKİLER HAKKINDA RESMİ YANIT YOK

Ankara’dan Abdi’nin açıklamalarına henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Al-Monitor’un haberine göre, Türkiye, Abdi ile üst düzey bir yetkilinin görüşmesini önermişti. Bir Türk diplomatik kaynağı, bu iddiayı yalanlayarak, “Haberde yer alan Türkiye ve yetkililerimize dair iddialar doğru değildir” dedi. Fakat, bu konuda daha fazla detay verilmedi.

ŞAM İLE ENTEGRASYON VE İSRAİL İDDİALARI

Mazlum Abdi, Mart ayında Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile, yarı özerk yönetimin Şam merkezli devlet kurumlarına entegre edilmesine yönelik bir anlaşma imzaladıklarını hatırlattı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SDG’yi bu anlaşmanın uygulanmasını oyalamakla suçladığını belirtti. Röportajında, İsrail ile ilgili ortaya atılan iddialara da değinen Abdi, “Bu iddialar doğru değil. İsrail ile hiçbir bağımız yok” diyerek suçlamaları reddetti. Ancak, bölgedeki tüm komşularla iyi ilişkilerden yana olduklarını vurguladı.