Mazlum Abdi’ye Suikast Girişimi Başarısız Oldu

SURİYE’DE SUİKAST GİRİŞİMİ

Suriye’deki yerel haber kaynakları, terör örgütü SDG’nin liderlerinden Mazlum Abdi kod adlı Ferhad Abdi Şahin’e 14 Mart Cuma günü Kamışlı’da bir suikast girişimi yapıldığını bildiriyor.

BAŞARISIZ SUİKAST

Akşam gazetesinde yer alan bilgilere göre, suikast girişimi PKK liderlerinden ‘Mahmud Barkhadan’ kod adlı Mahmud Raş tarafından gerçekleştirildi. Ancak bu girişim başarısız oldu ve Şahin suikasttan sağ olarak kurtuldu. Mahmud Raş’ın, ABD güçleri tarafından gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü iddia ediliyor.

ANLAŞMA VE TEPKİLER

Haberlerde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında 10 Mart’ta imzalanan anlaşmanın terör örgütü içindeki bazı grupları rahatsız ettiği bildiriliyor. Terör örgütünün içinde yer alan bir grup, iddialara göre Şahin’e yönelik suikast planını uygulamaya soktu. SDG, silah bırakacaklarını ilan edip Şam yönetimiyle 10 Mart’ta bir anlaşma imzalamıştı.