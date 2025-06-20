Mazlumder, Sığınmacılar İçin Rapor Sundü

GÖÇ POLİTİKALARINA YENİ BİR BAKIŞ

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’deki sığınmacılar, genel göç politikası ve mevcut durumu inceleyerek hazırladığı raporu tanıttı. Rapora yönelik açıklamalar, Fatih’teki dernek binasında gerçekleştirildi. Sığınmacı Hakları Platformu Sözcüsü Yıldız Önen, Türkiye’nin göç politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Önen, göç ve mültecilik olgusuna dair verilerin ötesinde yaşanan insan hikayelerine bakılması gerektiğine vurgu yaptı.

SAĞLANAN GÖSTERGELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Önen, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nün vesilesiyle, göç ve mültecilerle ilgili genel durumu ortaya koymak ve karşılaşılan sorunları gözler önüne sermek için hazırladıkları raporu sunduklarını ifade etti. Bu rapor, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve hukukçuların katılımıyla oluştu ve Türkiye’deki sığınmacıların yaşadığı sorunları detaylı bir biçimde inceleyerek kamuoyuna sunuyor. Özellikle göç politikalarının insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırılması gerektiği vurgusu öne çıkıyor.

SORUNLAR VE İYİLEŞTİRME GEREKLERİ

Önen, raporda sığınmacıların yaşadığı bürokratik engellerden adaletsiz sınır dışı işlemlerine, ailelerin parçalanması ve eğitim hakkının engellenmesine kadar birçok yapısal sorunun belgelenmekte olduğunu aktardı. Rapor, aynı zamanda bu sorunlara çözüm önerileri de sunuyor. Sığınmacıların yönetiminde sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, avukatlar ve sığınmacıların katılımını içeren bütüncül bir yönetim modeline geçilmesinin zorunlu olduğu belirtiliyor. Göç Danışma Kurulu gibi yapıların işlevselleştirilmesi ve şeffaflığın sağlanması gerektiği ifade ediliyor.

Önen, açıklamasında raporda dikkat çeken bazı konu başlıklarına da yer vermiştir. MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek ile avukatlar Gülden Sönmez ve Abdulhalim Yılmaz da bu açıklamada bulunmuşlardır.