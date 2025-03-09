Mazot Hırsızlığına Göz Yuman İşten Atıldı

DAVA SÜRECİ VE MAHKEME KARARLARI

Eskişehir’de bir şirkette işletme şefi olarak görev yapan bir kişinin, şirket bünyesindeki araçların deposundan mazotun çalındığına dair tuttuğu tutanağı, şirket yetkililerine ulaştırdığı bildirildi. Şirket yetkilileri, hırsızlıkla ilgili incelemelere başladıklarında, daha önce de benzer bir olayın yaşandığını keşfetti. İşletme şefinin bu durumdan haberdar olmasına rağmen durumu bildirmediği tespit edildi. Olayı bildirmediği gerekçesiyle 4 yıldır çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarılan çalışan, kıdem, ihbar ve manevi tazminat talebiyle Eskişehir 2. İş Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, çalışanın işvereni zarara uğratacak herhangi bir doğrudan eylemde bulunmadığını belirterek, iş sözleşmesinin feshine dayanak olan eylemin haklı fesih ağırlığında olmadığını hükmetti. Sonuç olarak, kıdem ve ihbar tazminatının davacıya ödenmesine karar verildi.

İTİRAZ VE YENİ KARAR

Mahkemenin verdiği karar üzerine itiraz süreci başladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi, işverenin haklı olduğunu belirleyerek, yerel mahkeme kararını iptal etti. Kararda, daha önce yaşanan hırsızlık olayının ardından davacının, işverenin yerine geçerek durumla ilgili tasarrufta bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, disiplin soruşturma sonucunun, işverenin bu olayı affetmeyeceğini gösterdiğini vurguladı. Davacının, atılı eylemi nedeniyle sadakat borcuna aykırı hareket ettiğinin açık olduğu belirtildi. Bu nedenle, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabul edilmesine ve ilk derece mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verildi.

TEMYİZ SÜRECİ

Temyiz başvurusu üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesi kararının hem usul hem de kanuna uygun olduğunu belirleyerek, kararı onadı. Bu süreç, işçiler ve işverenler arasındaki sadakat borcunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.