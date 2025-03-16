Mbappe’nin Arda Güler’e Öfkesi Gündem Oldu

REAL MADRID, VILLARREAL’İ DEPLASMANDA MAĞLUP ETTİ

Real Madrid, LaLiga’da Villarreal karşısında deplasmanda gerçekleştirdiği mücadelede Kylian Mbappe’nin attığı iki golle 2-1’lik galibiyet elde etti. Maçın 87. dakikasında, genç futbolcu Arda Güler’in değerlendiremediği bir pozisyon sonrası Kylian Mbappe, milli oyuncuya sert bir şekilde tepki gösterdi.

POZİSYONDA ARDA GÜLER’İN TERCİHİ TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşmanın 87. dakikasında, sol kanattan ceza sahasına giren Vinicius’un içeri çevirdiği topu Arda Güler kontrol etti. Dar açıda topla buluşan Güler, müsait durumdaki Mbappe’ye pas vermek yerine doğrudan şut çekmeyi tercih etti. Arda Güler’in şutu ise farklı bir noktaya gitti ve Kylian Mbappe’nin genç futbolcuya tepkisi yayına yansıdı. Anlarda Mbappe’nin Arda Güler’e yönelik el kol hareketleri yaptığı görüldü. Bu durum, İspanyol medyasında da geniş bir yankı buldu. Genelde sakin bir futbolcu olarak bilinen Mbappe’nin bu pozisyonda sinirlerine hakim olamadığı vurgulandı. İşte o anlar;