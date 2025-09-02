Mcbü Sporcuları Altın Madalya Kazandı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDEN İKİ ALTIN MADALYA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş, Aerobik Cimnastik kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda tek kadın ve çiftler kategorisinde altın madalya kazanıyor. Şampiyonada Ayşe Begüm Onbaşı, elemede 19.900 puan alarak başarı gösteriyor. Finalde ise 19.400 puanla altın madalyayı kazanmayı başarıyor.

ÇİFTLER KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK

Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş, çiftler kategorisinde de 18.700 puan alarak birinciliği elde ediyor. Sporcular, MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve antrenörleri Gürkan Er ile birlikte bu başarıya imza atıyor. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ve Kulüp Başkanı Prof. Dr. Murat Taş’a destekleri için teşekkür eden sporcular, başarılarının artarak devam edeceğine dair söz veriyor.