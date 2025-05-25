Mcdonald’s Beş Şubesini Kapatıyor

MCDONALD’S BEŞ ŞUBESİNİ KAPATACAK

Fast food zinciri McDonald’s, gelecek ay beş şubesini kapatacağını açıkladı. CosMc’s adı verilen bu şubeler, az bilinen bir uzaylı McDonald’s karakterinden esinlenerek açılmıştı. 2023 yılında faaliyete geçen CosMc’s, Z kuşağı tüketicileri arasında hızla popülerleşen Dutch Bros, Scooter’s ve Swig gibi özel kahve ve içecek zincirlerine yanıt vermek amacıyla oluşturuldu. CosMc’s’in menüsü tatlı içecekler ve hafif atıştırmalıklardan oluşuyordu ve şirket, müşterilerin öğleden sonra yorgunlukları sırasında bu lokasyonları ziyaret etmelerini umuyordu. Ancak yöneticiler, kişiselleştirilebilir içeceklerin McDonald’s çalışanları üzerinde fazla baskı oluşturabileceğinden endişeliydi; sonuç olarak, şirket beklediği kadar fazla müşterinin içeceklerini kişiselleştirmediğini gözlemledi.

SATIŞLARDA DÜŞÜŞ

Son dönemde, McDonald’s, ekonomik belirsizliklerin müşterilerin harcamalarını azaltması sebebiyle satışlarının üst üste ikinci çeyrekte de düştüğünü bildirdi. Bu durum, yönetimi temel ürünlerini düzeltmeye odaklanmaya sevk etti. McDonald’s, CosMc’s’in “hızla büyüyen içecek alanında kazanma hakkına sahip olduğu” ve aynı zamanda “müşteriler ve mürettebat için mevcut McDonald’s deneyimini etkilemeden yeni, cesur tatları ve farklı teknolojileri ve süreçleri test etmesine” imkan tanıdığını belirtti.

MENÜDE DEĞİŞİKLİKLER

CosMc’s lokasyonları kapatılıyor olsa da, bazı menü öğeleri ortadan kalkmayacak. CEO Chris Kempczinski, bu ay yaptığı kazanç çağrısında, zincirin bu yıl içerisinde bazı franchise’larla CosMc’s’ten esinlenen yeni kişiselleştirilebilir içecekleri test ettiğini açıkladı. Şirket, dördü Teksas’ta ve biri Illinois’de olmak üzere CosMc’s şubelerinin Haziran sonu itibarıyla kapanacağını ve bağımsız uygulama ile sadakat programlarının da sonlandırılacağını duyurdu.