Mcdonald’s Türkiye 2 Bin Kişi İstihdam Edecek

McDonald’s Türkiye yeni işe alım kampanyasıyla 2 bin kişiye istihdam sağlamaya hazırlanıyor. Şirket, restoranlarında sunduğu iş fırsatlarıyla her yaştan bireyin iş gücüne katılmasını desteklemeyi amaçlıyor. 1986 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen hızlı servis restoran zincirlerinden biri olan McDonald’s, yaz aylarında 2 bin yeni çalışan almayı planlıyor. Farklı yaş gruplarına uygun esnek çalışma modelleriyle dikkat çekiyor.

66 BİN KİŞİYE DOKUNUYOR

McDonald’s Türkiye’nin CEO’su Mwaffak Kanjee, şirketin 8 bini aşkın çalışanıyla birlikte yılda yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet verdiğini belirtiyor. Kanjee, “Sektör ortalamasının üzerinde bir istihdam etkisine sahibiz. Tedarik zincirimiz, ücret harcamaları ve hane halkı büyüklükleri de eklendiğinde, McDonald’s Türkiye olarak 66 bin kişinin yaşamına dokunuyoruz. Başlattığımız istihdam seferberliğinde ülkemizin dört bir yanında her yaştan insanımıza iş fırsatı sunacağız” diyor.

GENÇLERE İLK İŞ DENEYİMLERİ

Açıklamalara göre, ortalama 26,6 yaşındaki genç bir çalışan profiline sahip olan McDonald’s Türkiye, özellikle yüksek işsizlik oranına sahip genç yaş gruplarında istihdam sağlıyor. Şirketin esnek çalışma politikaları, gençlerin eğitimlerine devam etmesini ve iş tecrübesi kazanmalarını sağlıyor. Kanjee, “Gençlere ilk iş deneyimlerini kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz” şeklinde ekliyor. Ayrıca, şirketin ekip seviyesinde işe başlayıp orta ve üst düzey yönetim kademelerine yükselen birçok gencin olduğunu belirtiyor.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

Şirket, kadın istihdamında da aktif bir rol oynayarak fırsat eşitliğini destekliyor. Yüzde 48,9’luk kadın çalışan oranıyla sektör ortalamasının üzerinde olduklarını belirten Kanjee, Türkiye genelinde üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarında kadın oranının yüzde 40,3 seviyesine ulaştığını vurguluyor. “İş gücüne katılmak isteyen her yaştan kadını işe alım sürecimizde önceliklendirerek ekonomik hayatta fırsat eşitliğini desteklemeyi sürdüreceğiz” diyor.

Başvurular, tüm McDonald’s Türkiye restoranlarına şahsen yapılabileceği gibi mcdonalds.com.tr/ adresine özgeçmiş gönderilerek veya 0212 336 35 35 numaralı çağrı merkezinden bilgi alınarak gerçekleştirilebiliyor.