McDonald’s Türkiye, 2025 İyi İşverenler Listesi’nde

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE KURUMLAR ARASI DEĞERLENDİRME

McDonald’s Türkiye, 2025 Best Workplaces in Retail listesinde yer alarak, çalışan memnuniyeti ve kurum kültürü konusundaki başarısını tescilledi. Great Place To Work Türkiye tarafından açıklanan bu liste, “Perakende Sektörünün En İyi İşverenleri”ni içeriyor. Listeye göre, bu şirketlerde bulunan çalışanların yüzde 72’si, kurumlarını “harika bir iş yeri” olarak tanımlıyor. Bu oran, genel standart şirketlere oranla yüzde 22 daha fazla bir çalışan deneyimi sunuyor.

ÇALIŞAN ODAKLI YAKLAŞIM VE KADIN İSTİHDAMI

McDonald’s Türkiye, yakın bir zamanda Great Place to Work sertifikasını alarak, çalışan mutluluğu ve güven kültüründe uluslararası standartları karşıladığını belgeledi. Şirketin çalışan odaklı yaklaşımı dikkat çekerken, kadın istihdamındaki performansı da önemli bir yere sahip. TEPAV verilerine göre, yiyecek-içecek sektöründeki kadın çalışan oranı yüzde 38,6 iken, McDonald’s Türkiye’de bu oran 2024 itibarıyla yüzde 48,9 seviyesine ulaşıyor. Ayrıca, Türkiye genelinde üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı yüzde 19,6 iken, McDonald’s Türkiye’de bu oran yüzde 40,3’e çıkıyor.

GENEL PERFORMANS VE GÜVEN KÜLTÜRÜ

Şirketin çalışma modeli ve çalışanlarına verdiği değer, McDonald’s Türkiye’yi bu listede öne çıkarıyor. Çalışanların memnuniyetine odaklanan çalışmalar, uzun vadeli başarıyı da beraberinde getiriyor. İşveren markası açısından da önemli bir gösterge olan bu sıralama, şirketin geleceğe yönelik hedeflerine de ışık tutuyor.