Mclaren’in Lando Norris’i Sprint Yarışını Kazandı

SPRINT YARIŞINI LANDO NORRIS KAZANDI

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Miami Grand Prix’sindeki sprint yarışında, McLaren takımının Büyük Britanyalı yarışçısı Lando Norris birinciliği elde etti. Sezonun 6. etkinliği öncesinde gerçekleştirilen bu sprint yarışı, Miami Uluslararası Otodromu’nun 5,4 kilometrelik parkurunda toplamda 18 tur üzerinden koşuldu. Norris, yarışı 36 dakika 37.647 saniyelik sürede tamamlayarak damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve bu başarı ile 8 puanı hanesine yazdırdı.

Yarışta Norris’in takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri, 0.672 saniye farkla ikinci sırayı aldı. Ferrari’nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise Norris’in 1.073 saniye arkasında kalarak üçüncülük elde etti. Red Bull takımının son şampiyon pilotu Hollandalı Max Verstappen ise sprint yarışını beklenmedik bir şekilde 17. sırada tamamladı.