McLaren’in Piastri’si, Suudi Arabistan’ı kazandı

OSCAR PIASTRI, SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX’İNİ KAZANDI

Formula 1’deki Suudi Arabistan Grand Prix’sini, McLaren’in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. Bu yarış, Cidde şehrinde bulunan 6 bin 174 metre uzunluğundaki Corniche Pisti’nde 50 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa ikinci sıradan başlayan Piastri, 1:21:06.758 derecesi ile birinciliği elde etti. Böylece Piastri, bu sezon üst üste 2., toplamda ise 3. zaferini kazanmış oldu.

YARIŞTAKİ ÖNEMLİ İSİMLER

Yarışta pole pozisyonunda yer alan Red Bull’un sürücüsü Max Verstappen ikinci sırada, Ferrari’den Charles Leclerc ise üçüncü sırada yarışı tamamladı. Ayrıca en hızlı turu da Lando Norris gerçekleştirdi. Formula 1 2023 sezonunun 6. yarışı ise önümüzdeki 4 Mayıs’ta Miami’de gerçekleştirilecek.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Suudi Arabistan Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde oluştu: Pilotlar klasmanında 1. sırada Oscar Piastri (Avustralya) 99 puanla, 2. sırada Lando Norris (Büyük Britanya) 89 puan, 3. sırada Max Verstappen (Hollanda) 87 puan, 4. sırada George Russell (Büyük Britanya) 73 puan ve 5. sırada Charles Leclerc (Monako) 47 puan ile yer alıyor. Takımlar klasmanında ise 1. sırada McLaren 188 puanla, 2. sırada Mercedes 111 puan, 3. sırada Red Bull 89 puan, 4. sırada Ferrari 78 puan ve 5. sırada Williams 25 puan bulunuyor.