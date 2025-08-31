McLaren Pilotu Piastri, Yarışı Kazandı

SEZONUN 15. YARIŞINI PİASTRI KAZANDI

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 15. yarışı olan Hollanda Grand Prix’sini McLaren’in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. Yarış, Hollanda’nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirildi. Piastri, yarışı 1 saat 38 dakika 29.849 saniyelik süreyle birinci sırada tamamlayarak sezonun yedinci galibiyetini elde etti.

PODIUMDA YENİ İSİMLER

Yarışı Piastri’nin arkasında Red Bull pilotu Max Verstappen, 1.271 saniye geride ikinci sırada tamamladı. Kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Racing Bulls Honda takımının Cezayir asıllı Fransız pilotu Isack Hadjar ise 3.233 saniye geride üçüncü oldu. Bu yarışta Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, kazalar nedeniyle yarış dışı kaldı. Lando Norris ise aracındaki teknik sorun sebebiyle yarışa veda etti.

GÜNDEMDEKİ YARIŞLAR VE KLASMAN

Sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix’si 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Bu zamana kadar gerçekleşen yarışlarda McLaren’den Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Red Bull pilotu Max Verstappen 2 ve Mercedes pilotu George Russell 1 galibiyet elde etti. Hollanda Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanındaki ilk 5 sıra da şu şekilde oluştu:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 309

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 205

4. George Russell (Büyük Britanya): 184

5. Charles Leclerc (Monako): 151

Takımlar:

1. McLaren: 584

2. Ferrari: 260

3. Mercedes: 248

4. Red Bull Racing: 214

5. Williams: 80