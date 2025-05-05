McVitie’s 100. Yılını Özel Kutlamalarla Geçirdi

McVitie’s Çikolatalı Digestives’in 100. Yılı Kutlandı

Yıldız Holding’in dünya genelindeki atıştırmalık şirketi pladis’in öne çıkan markalarından biri olan McVitie’s Çikolatalı Digestives, 100. doğum gününü özel etkinliklerle kutladı. Kısa süre içinde Türkiye’de de popülerleşen McVitie’s, 2024 yılı itibarıyla 80 milyon paketi aşan satış miktarı ve 158 milyon poundu bulan satış geliri ile İngiltere’deki markalı bisküvi kategorisinde en çok satan ürün unvanını koruyor. İstanbul ve Londra da dahil olmak üzere Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde yapılan kutlamalar büyük ilgi gördü. McVitie’s bisküvi macerası, aslında 1892 yılına kadar uzanıyor. İlk olarak üretmeye başlanan orijinal Digestives, 1925 yılında çikolatayla kaplanarak günümüzdeki formunu aldı. Bugün ise yılda 80 milyon paketi aşan satış hacmi ile İngiltere’nin en çok tercih edilen markası olmaya devam ediyor.

Etkinlikte Unutulmaz Deneyimler Sunuldu

McVitie’s’in 100. yılına özel olarak yaratılan “Chocolate Digestives Experience” mağazası, 2-5 Mayıs tarihlerinde Londra’nın Piccadilly Circus’unda açıldı. Etkinliğin başlangıç törenini televizyon yıldızı Amanda Holden, markaya özel yazdığı şiir ile gerçekleştirdi. Roman Kemp, Kimberly Wyatt, Dani Dyer ve Sir Trevor McDonald gibi ünlü isimler de kutlamalarda yer aldı. Ziyaretçiler, etkinliğe özel üretilen sütlü, altın, beyaz ve bitter çikolatalı çeşitlerin tadına bakma ve kendi bisküvilerini kişiselleştirme fırsatı buldu. Ayrıca etkinlik süresince sınırlı sayıda üretilen özel tasarım McVitie’s logolu ürünler katılımcılara hediye edildi. Etkinlik alanında, McVitie’s ürünlerinin yer aldığı dev bir fincan da fotoğraf çekimleri için kullanıma sunuldu.

Sanatla Buluşma: McVitie’s İçin Özel Tasarımlar

Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Laurence Jenkell’in McVitie’s’e özel olarak hazırladığı çağdaş sanat eseri, Londra’daki pop-up mağazada sergilendi. Bunun yanı sıra mozaik sanatçısı Ed Chapman, “10 Gerçek Britanya İkonu” arasında yer alan David Bowie, Dame Judi Dench ve Sir Trevor McDonald’ın portrelerini McVitie’s bisküvileriyle yeniden yorumladı. Ziyaretçiler, mağazanın içindeki zaman tünelinde bisküvinin 100 yıllık tarihine tanıklık etti. Haber, uluslararası medyada geniş yankı uyandırarak BBC ve Daily Mail gibi önemli yayın organlarında yer buldu.

Özel Işık Gösterileriyle Başkentlere Renk Geldi

Etkinlik yalnızca mağaza ile sınırlı kalmadı. Londra’nın simgelerinden London Eye, Tower Bridge ve County Hall, McVitie’s’in 100. yılına özel ışık gösterileri, süslemeler ve havai fişeklerle süslendi. London Eye, dev McVitie’s Çikolatalı Digestives görseli ile ilgi çekici bir manzaraya dönüşürken, Tower Bridge üzerindeki gösteriler ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Ayrıca pladis, Stockholm, Amsterdam, Kopenhag ve Helsinki gibi büyük şehirlerde, McVitie’s’in 100 yıllık lezzet mirasını vurgulayan etkinlikler gerçekleştirdi.

Bisküvi Üretiminde Rekor Sayılar

McVitie’s Çikolatalı Digestives, Birleşik Krallık’ta çay saatlerinin, kutlamaların ve günlük keyif anlarının vazgeçilmezi olarak 1925’ten bu yana üretiliyor. 1950’li yıllarda otomasyon sistemleri ile üretim hacminin hızla arttığı McVitie’s, 1970’lerde Avrupa’nın ve dünyanın en popüler bisküvisi haline geldi. 2000’li yıllara kadar üretim hacminin yüzde 600 oranında arttığı bu ikonik bisküvi, günümüzde de Harlesden’deki 50 bin metrekarelik fabrikasında yoğun dönemlerde dakikada 9 bin, günde yaklaşık 13 milyon adet üretiliyor. 2024 itibarıyla İngiltere’de tatlı bisküvi kategorisinde 157 milyon 607 bin 505 poundluk en yüksek satış rakamına ulaşan McVitie’s, tam 100 yılda toplamda 5,8 milyar paket satış gerçekleştirdi. Yalnızca bir bisküvi değil, İngiltere’nin kültürel hafızasında derin bir yer edinmiş bir gelenek olma özelliğini koruyor.

Türkiye’nin Markası Pladis’le Birlikte

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “McVitie’s Chocolate Digestives, tarihindeki rekor satışlarla İngiltere’nin en çok tercih edilen bisküvisi olmayı başardı. 100. yaşına bu kadar güçlü bir tüketici bağlılığı ve uluslararası ilgiyle ulaşmış olması bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu tablo, Yıldız Holding markalarının dünyanın dört bir yanında sofralara konuk olduğunu bir kez daha gösteriyor. McVitie’s gibi ikonik bir markanın, uluslararası bir Türk şirketinin çatısı altında yer alması hepimiz için bir iftihar kaynağıdır” şeklinde görüş belirtti. Pladis çatısı altında global bir marka haline gelen McVitie’s, güçlü mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor.