McVitie’s’in 100. Yılı Kutlandı

ÖZEL ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

YILDIZ Holding’in küresel atıştırmalık şirketi pladis’in markası McVitie’s Çikolatalı Digestives, 100’üncü doğum gününü özel etkinliklerle kutladı. 2024 yılı itibarıyla, 80 milyon paketi aşan satış adedi ve 158 milyon pounda yaklaşan satış rakamıyla İngiltere’nin markalı bisküvi kategorisinde en çok satan ürün olduğu bilgisi paylaşıldı. McVitie’s Çikolatalı Digestives için kutlamalar, Londra’nın merkezinde ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde düzenlendi. Orijinal Digestives bisküvisi, 1892 yılından bu yana üretiliyor. 1925’ten itibaren çikolatayla kaplanarak tanınmaya başlayan McVitie’s, bugün de İngiltere’nin en çok satan markası olmayı sürdürüyor.

MAĞAZA VE ETKİNLİKLER

McVitie’s’in 100’üncü yılına özel hazırlanan ‘Chocolate Digestives Experience’ mağazası, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Londra Piccadilly Circus’ta açıldı. Etkinlikte, televizyon yıldızı Amanda Holden, markaya özel yazdığı şiiriyle kutlamaları başlattı. Roman Kemp, Kimberly Wyatt, Dani Dyer ve Sir Trevor McDonald gibi ünlü isimler de bu özel kutlamaya katıldı. Ziyaretçiler, etkinlikte hazırlanan sütlü, altın, beyaz ve bitter McVitie’s Çikolatalı Digestives çeşitlerini tatma fırsatı buldu. Ayrıca özel etkinlikte sınırlı sayıda üretilen logolu tişört, kupa, çorap ve şapkalar konuklara hediye edildi. Etkinlik alanında, bisküvilerin eşlik ettiği dev bir fincan ile fotoğraf çekimi için bir alan yaratıldı. Ünlü Fransız sanatçı Laurence Jenkell’in McVitie’s için hazırladığı eser de Londra pop-up mağazasında sergilendi.

KUTLAMALAR DÜNYA ÇAPINDA YAYILDI

Etkinlik sadece mağaza ile sınırlı kalmadı. London Eye, Tower Bridge ve County Hall gibi Londra’nın simgesel yapıları, McVitie’s’in 100. yılına özel projeksiyon gösterileri ve havai fişeklerle ışıklandırıldı. London Eye, büyük bir görsel anıta dönüşerek, dev bir McVitie’s Çikolatalı Digestives görseli ile süslendi. Tower Bridge’de kutlama balonları ve havai fişekler izleyicilere görsel bir şölen sundu. Ayrıca pladis, Stockholm, Amsterdam, Kopenhag ve Helsinki gibi büyük şehirlerde de McVitie’s’in 100 yıllık lezzet mirasını görselliği ön planda çalışmalarıyla kutladı.

PRODÜKSİYON HIZI VE SATIŞ RAKAMLARI

McVitie’s Çikolatalı Digestives, 1925’te Londra’daki Harlesden tesislerinde üretilmeye başlandı. 1950’ler ile otomasyon süreçlerinin başlamasıyla Manchester’daki tesislerde üretim hacmi hızla artmaya başladı. 1970’lerden itibaren Avrupa’da popüler hale gelen McVitie’s, bugün dünyanın en büyük bisküvi üretim tesislerinden biri olan Harlesden’deki fabrikanın yanı sıra, günde yaklaşık 13 milyon adet üretim yapıyor. 2024 yılında İngiltere’de markalı tatlı bisküviler arasında 157 milyon 607 bin 505 poundla en yüksek satış rakamına ulaştı. 100 yılda toplamda 5,8 milyar paket satışa ulaştı.

GELİŞMİŞ TERCİHLER VE TÜKETİCİ BAĞLILIĞI

McVitie’s, çikolatanın bisküvinin altında olduğunu açıklasa da, Britanyalıların ürünü hâlâ çikolata kısmı üste gelecek şekilde yediği kaydediliyor. pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “McVitie’s Chocolate Digestives, rekor satışlarıyla İngiltere’nin en çok tercih edilen bisküvisi konumunda. 100’üncü yaşına böyle güçlü bir tüketici bağlılığı ve uluslararası ilgiyle ulaşmış olması büyük bir mutluluk. Bu tablo, Yıldız Holding markalarının dünyanın dört bir yanında sofralara konuk olduğunu bir kez daha gösteriyor. McVitie’s gibi ikonik bir markanın savaşta, bir Türk şirketinin çatısı altında yer alması iftihar kaynağı. Tüketicilerimize ise sadece şu tatlı sorunun cevabı kalıyor: McVitie’s yerken çikolata üstte damağınızda mı olmalı, yoksa alta mı? 100 yıldır kimse tam emin olamasa da, herkes aynı keyifle yiyor” şeklinde görüş bildirdi.