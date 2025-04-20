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Mdob, Azerbaycan Gecesi’ni Sanatseverlere Sunmuştu

MERSİN’DE AZERBAYCAN MÜZİK GECESİ

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), sanatseverlerle “Azerbaycan Gecesi” konserinde buluştu. Etkinlik, Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu’nda yapıldı ve Azerbaycan’ın zengin müzikal mirası dinleyicilere sunuldu.

PİYANODA TUĞÇE GÖKSAL PERFORMANSI

Konserde, piyanoda Tuğçe Göksal izleyenlere unutulmaz bir performans sergiledi. Soprano Itır Gözde Tuğun, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenorler Emrah Sözer ve Kerem Yaman solist olarak sahnede yer aldı. Dinleyicilere, Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendirildi.

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