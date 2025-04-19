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Mdob, Azerbaycan Gecesi’ni Sunmuştu

MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN ZENGİN BİR KONSER

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), sanatseverlere unutulmaz bir “Azerbaycan Gecesi” konseri sunuyor. Bu etkinlik, Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu’nda gerçekleşiyor ve Azerbaycan’ın zengin müzikal mirasını sahneye taşıyor.

ÜNLÜ SANATÇILAR PERFORMANS SERGİLİYOR

Konserde, piyanoda Tuğçe Göksal, solist olarak soprano Itır Gözde Tuğun, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenorler Emrah Sözer ve Kerem Yaman sahne alıyor. Sanatçılar, Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşan etkileyici bir repertuvarı seslendiriyor.

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