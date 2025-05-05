MEB, 15 Bin Öğretmen Alıyor

BAŞVURU SÜRECİ SONLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecinin saat 16.00’da sona ereceğini duyurdu. Başvurular, 21 Nisan’da başlamış olup, bugün bitecek. Sözlü sınav için hak kazanan adayların isimleri, 7 Mayıs’ta “www.meb.gov.tr” adresinden yayınlanacak.

Adayların, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS), KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden 50 ve üzeri puan alması gerekiyor. Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler gibi dersler için KPSSP121, Almanca, Arapça ve Rusça için KPSSP120 ve diğer alanlar için ise KPSSP10 puan türünden başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendiriliyor.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

Sözlü sınav merkezleri, atama alanlarına göre tayin edilecek ve adaylar için farklı bir tercih alınmayacak. Sınav merkezi ve tarihlerine ilişkin bilgiler, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Adaylar, ön başvurularını “ilkatama.meb.gov.tr” adresinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak gerçekleştirebilir.

AKADEMİ ATAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Akademisi için belirlenecek 10 bin atama takvimi ise 13 Temmuz’da yapılacak Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.