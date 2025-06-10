MEB, 15 Bin Öğretmen Sınavı Duyurdu

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına yönelik yapılacak olan sözlü sınav duyurusunu paylaştı. Sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Farklı alanlar için her bir il belirlenmiş durumda ve adaylar, kendi alanlarına göre aynı ilde sınava katılacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Sözlü sınav giriş belgeleri, 13 Haziran 2025 tarihinde ‘meb.gov.tr’ adresinden yayımlanacak. Adaylar, bu belgeleri almak için e-Devlet şifrelerini kullanabilecek. Sözlü sınavda yer alacak adayların, sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini (Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Diğer belgeler arasında bulunan kurum kimlik kartları geçerli sayılmayacak.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLAR

Sözlü sınavlar, adayların verdikleri cevaplar aracılığıyla değerlendirilecek. Adaylar verilen soruları sözlü olarak yanıtlayacak ve bu cevaplar, ‘Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu’ ile puanlanacak. Sınav sonuçları, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Sonuçlar, adaylar tarafından e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile öğrenilebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Ayrıca, sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, itirazlarını Bakanlığın ‘eitiraz.meb.gov.tr’ internet adresi üzerinden yapabiliyor.