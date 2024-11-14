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MEB 20 Bin Öğretmen Tercih Süreci Başladı mı?

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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI HEYECANI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılına yönelik planladığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Eğitim camiasında önemli bir yer tutan bu atama süreci, öğretmenlik hayali kuran birçok kişi için bir fırsat sunuyor. Adaylar, MEB’in oluşturduğu tercih ekranı aracılığıyla, atanmak istedikleri okulları seçmeye başlamış durumda.

TERCİH EKRANI AÇILDI MI, NASIL YAPILIR?

MEB’in gerçekleştireceği 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler, adaylar tarafından yapılabilmesi için açılmış olan ekran aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Peki, bu süreçte atama tercihleri nasıl yapılır? Adayların tercihlerini gerçekleştirmesi için gerekli olan bilgilere ulaşması büyük bir önem taşıyor. İşte sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranına dair güncel bilgiler ve yöntemler.

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