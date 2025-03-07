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MEB 2024-2025 Örnek Soruları Yayınladı

ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları için beklenen örnek soru kitapçıklarını yayınladı. Bu kitapçıklar, hem temel eğitim (ortaokul) hem de ortaöğretim (lise) seviyesindeki öğrencilere sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. MEB, her sınıf düzeyinde bu örnek soruları erişime açarak öğrenci ve öğretmenlere destek sunuyor.

BAĞLANTILAR VE KAPSAM

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her yıl düzenlediği gibi bu yıl da 2. dönem 1. yazılı sınavları için kapsamlı örnek soru kitapçıkları oluşturdu. Öğrenciler ve öğretmenler, MEB’in örnek soru kitapçıklarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabiliyorlar: Temel Eğitim (Ortaokul) Örnek Soru Kitapçıkları için odsgm.meb.gov.tr ve Ortaöğretim (Lise) Örnek Soru Kitapçıkları için de aynı adresten erişim sağlanabiliyor.

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