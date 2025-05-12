MEB 2024-2025 Takvimini Duyurdu

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ DUYURULDU

Türkiye’deki Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak açıkladı. Bu takvim ile birlikte, 2025 yaz tatilinin başlayacağı tarih kesinleşti. Vatandaşlar “2025’te okullar ne zaman kapanıyor?” sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Peki, okullar 2025 yılında ne zaman kapanıyor, yaz tatili erkenden mi başlayacak ve karneler hangi tarihte verilecek? İşte tüm detaylar.

2025-2026 EĞİTİM YILI BAŞLANGICI

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren öğrenciler yeni eğitim dönemine merhaba diyecek. Yaz tatilinin ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgiler, öğrencilerin ve ailelerin planlamaları açısından büyük önem taşıyor.