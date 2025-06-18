Meb 2025 LGS Sonuç Tarihini Duyurdu

MEBDEN SINAV SONUÇ TARİHİ DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS sınav sonuçlarıyla ilgili tarihleri duyurdu ve bu açıklama büyük bir heyecan yarattı. “2025 LGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?” sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Sınava katılan öğrenciler, “MEB tarihi duyurdu mu?” şeklinde sorular sormaya başladı. MEB tarafından yapılan bu duyuru, sonuçların açıklanmasının çok yakın olduğunu gösteriyor.

SONUÇ TARİHİ VE İŞLEMLER

Sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler için tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025’te duyurulacak. MEB tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme kılavuzu, Türkiye genelindeki liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini de içeriyor.

İSTANBUL’DAKİ EN YÜKSEK TABAN PUANLARI

Liselerin taban puanları 2025 kapsamındaki bilgilerle birlikte, İstanbul’da en yüksek puanla öğrenci kabul eden lise Galatasaray Lisesi oldu. Bu okul, 500,0000 puanla zirvede yer alıyor. Onu takip eden okullar arasında İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi bulunuyor. İstanbul’un LGS taban puanları 2025 listesi, Avrupa ve Anadolu yakası olarak ikiye ayrılarak sunulmuş durumda.

ANKARA VE İZMİR’DEKİ TABAN PUANLARI

Ankara’daki LGS taban puanları 2025 verilerine göre, Ankara Fen Lisesi 494,5234 puanla başı çekiyor. Diğer yüksek taban puanlarına sahip okullar arasında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi öne çıkıyor. İzmir’de ise İzmir Fen Lisesi, 492,0992 puanla listenin en üst sırasına yerleşmiş durumda. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi köklü okullar da yüksek yüzdelik dilimlere sahip. Ayrıca, meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için LGS taban puanları 2025 listesi, %5 ila %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerde sıralanmış. Özellikle sağlık meslek liseleri ve proje imam hatip okulları, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.