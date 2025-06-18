Meb 2025 Lgs Sonuç Tarihini Duyurdu

RESULTAT TARİHİ AÇIKLANDI

MEB sonuç tarihini duyurdu açıklaması büyük bir heyecan yarattı. “2025 LGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?” sorusuna cevap aranıyor. Sınav sonuçları için net bir tarih belirlenip belirlenmediği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Görünüşe göre MEB tarafından tarih bildirimi ile sonuçlar çok yakında açıklanacak. Peki, 2025 LGS sınav sonuçları kesin olarak ne zaman duyurulacak? İşte detaylar…

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden duyurulacak. LGS tercih işlemleri ise 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025’te ilan edilecek. MEB tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme kılavuzuna göre, Türkiye genelindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri belirlenmiş durumda.

İLLERE GÖRE TABAN PUANLAR

İstanbul’da en yüksek puanla öğrenci alan lise Galatasaray Lisesi oldu. 500,0000 puanla zirvede yer alan bu okulun arkasından İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi geliyor. İstanbul LGS taban puanları 2025 listesi, Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere iki ayrı şekilde sunuldu. Ankara LGS taban puanları 2025 verilerine göre, Ankara Fen Lisesi 494,5234 puanla öne çıkıyor. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi de yüksek taban puanlarıyla dikkati çeken diğer okullar arasında yer alıyor.

İZMİR’DEKİ YÜKSEK PUANLI OKULLAR

İzmir’de ise İzmir Fen Lisesi, 492,0992 puanla listenin başında geliyor. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi köklü okullar da yüksek yüzdelik dilimlere sahip. Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için LGS taban puanları 2025 listesi, genellikle %5 ila %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Özellikle sağlık meslek liseleri ve proje imam hatip okulları bu yıl da büyük ilgi görüyor.