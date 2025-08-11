MEB 2025 Yaz Tatili Atama Açıklandı

ATAMA AÇIKLAMASI YAPILDI

MEB, 2025 yılı yaz tatili kapsamında iller arası mazerete bağlı yer değişikliği için başvuran tüm öğretmenlerin atamalarının yapıldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası yer değişikliği için başvuran öğretmenlerin atama sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, 2025 yaz tatili dönemi için yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

MAZERETLERİ DOĞRULTUSUNDA ATAMALAR YAPILDI

Açıklamaya göre, tercih ettikleri eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla atanmış. Böylece, iller arası mazerete bağlı başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının sona erdiği belirtiliyor.

ATAMA SONUÇLARINA ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILDI

Gerçekleştirilen atama sonuçlarına ulaşmak isteyen öğretmenler için gerekli bilgilere belirtilen adres üzerinden ulaşmanın mümkün olduğu vurgulandı.