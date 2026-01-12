MEB 2026 Proje Okulları Öğretmen Atama Takvimini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılına ait proje okulları için öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri konusundaki takvimini duyurdu. Ayrıca, öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme tarihlerinin de belirlenmesi sağlandı.

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLER İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına görev almak isteyen öğretmenler ile yöneticilerin tercih başvuruları 5-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yeniden görevlendirme süreci için tercihler ise 11-15 Haziran tarihleri arasında alınacak. İlk kez yönetici olarak atanacak adaylara yönelik tercih süreci ise 24-26 Haziran tarihleri arasında planlandı. Daha önce yöneticilik görevinden ayrılan öğretmenlerin yeniden görevlendirilmesine ilişkin başvurular ise 17-22 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek.

YER DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN TARİHLER BELİRLENDİ

Ayrıca, öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme takvimi de açıklandı. Bu kapsamda, il içi yer değiştirme başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası başvurular ise 14-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

HEMEN ULAŞILABILIR

“2026 Proje Okulları Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takvimi” ile “2026 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi” hakkında detaylı bilgilere, ilgili resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilecek.

