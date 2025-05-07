MEB 4+4+4 Eğitim Sisteminde Değişiklik Yapacak mı?

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ YENİ DÜZENLEMELER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012 yılında başlanılan 4+4+4 eğitim sistemindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin lise aşamasında köklü değişiklikler yapmayı hedefliyor. Sabah gazetesinin haberine göre, MEB, 9-12. sınıfları kapsayan 4 yıllık zorunlu lise eğitimini daha esnek hale getirmek amacıyla çalışmalar başlatıyor. Amacı, merkezi sınavların, örneğin YKS gibi, öğrenciler üzerindeki baskısını azaltmak ve eğitimi bireysel yetenekler ve mesleki yönelimlere göre şekillendirmek. Bakanlığın değerlendirdiği seçenekler arasında 3+1, 2+2 ve yaş temelli modeller yer alıyor. Bu konunun Kabine Toplantısı’nda ele alınması bekleniyor.

4+4+4 SİSTEMİ VE ZORUNLU LİSE EĞİTİMİ

2012 yılında yürürlüğe giren 6287 sayılı kanunla birlikte Türkiye’deki zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı ve eğitim yapısı, 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise (4+4+4) olarak belirlendi. Ancak, lise aşamasının zorunlu olması, eğitimciler ve veliler arasında tartışmalara yol açtı. Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü tarafından 2025’te düzenlenen bir çalıştayda, “12 yıllık zorunlu eğitim, öğrencilerin yeteneklerini köreltiyor ve meslek edinmelerini zorlaştırıyor” ifadeleri kullanıldı.

MEB’İN ÖNERDİĞİ MODELLER

MEB’in üzerinde çalıştığı üç ana model dikkat çekiyor:

3+1 MODELİ: Lise eğitiminin 3 yıl sürmesi ve 12’nci sınıfın üniversite sınavına hazırlık yılı olarak düzenlenmesi.

2+2 MODELİ: Bu modelde, 10’uncu sınıfı tamamlayan öğrencilere lise diploması verilecek. Akademik olarak ilerlemek isteyenler ise iki yıl daha eğitim alacak.

YAŞ MODELİ: Lise eğitimindeki zorunlu eğitimin yaşa dayalı olarak düzenlenmesi önerisi de gündemde. Burada 16 yaşını bitirenlerin zorunlu eğitimden çıkarılmasının düşünülmesi yer alıyor. Ayrıca, lise eğitiminin tamamen zorunluluktan kaldırılması da başka bir öneri olarak dikkat çekiyor.