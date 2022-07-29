MEB açıkladı! Okullar 12 Eylül’de açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı çalışma takviminde okulların 12 Eylül’de açılacağını duyurdu.

Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Bakan Özer, ara tatili ise Ramazan Bayramı’yla birleştireceklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, “2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022’de birinci, 17-20 Nisan 2023’te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı’yla birleştirdik” açıklamasında bulundu.

2022-2023 TAKVİMİ AÇIKLANDI

2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022’de başlayacak. MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, çalışma takvimini yayımladı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022’de başlayacak. Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.