MEB Açıklama Yaptı, Öğrenciler İçin!

OKULLARDA AYAKKABI UYGULAMASI HENÜZ NETLEŞMEDİ

İlkokullarda önlük ve ortaöğretimde forma uygulamalarının başlamasına rağmen, ayakkabılar için henüz kesin bir karar alınmamış durumda. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah ayakkabı giymeye başlayacağına dair çıkan haberlere Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklık getirdi. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” ifadelerini kullandı. Konunun gündeme gelme şekli ise Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yönetiminden kaynaklanıyor. Dernek, öğrenci ayakkabılarıyla ilgili hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan bir toplantının ardından yetkililere sundu.

DERNEK RAPORUNA YANIT BEKLENİYOR

Dernek, “Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkıları”yla ilgili bir rapor sundu, ancak bu rapora olumlu bir geri dönüş alamadı. TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabı önerisini sunarken sahte ayakkabı pazarının büyümesini gerekçe gösterdi. Derneğin raporuna göre sahte veya çakma ayakkabı pazarı son on yılda 20 milyondan 200 milyon çifte yükseldi. Bu pazarın büyümesinin en büyük etkenlerinden birinin de okullardaki serbest kıyafet uygulaması olduğu belirtiliyor. Dernek, okula giden öğrencilere deri ve kösele tabanlı ayakkabı giydirmeyi kabul ettirse dahi okul dışında bu gençlerin spor ayakkabı giymesini nasıl engelleyeceği konusunda net bir çözüm sunamıyor.

SAĞLIK SORUNLARI ÜZERİNDE DURULUYOR

Dernek, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini savunarak, “Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı ayakkabılar taban düzlüğünden içe ve dışa basmaya kadar birçok sağlık sorununa yol açıyor” tezini gündeme getiriyor. TASD Başkanı Berke İçten, “Okullarda ayakkabı kuralının olmaması öğrencilere arasında marka yarışına neden oluyor, bu durum hem çocukları hem de velileri zor bir duruma sokuyor” şeklinde bir açıklama yaptı. İçten’e göre, “Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak.”

BAKANLIK’TAN SICAK YANIT YOK

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu görüşmelerde öneriye sıcak bakmadıkları aktarılıyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” açıklamasını yineleyerek durumu netleştirdi.

ÖĞRENCİ SAYILARI VE DAĞILIMI

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplamda 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim almakta. Bu öğrencilerin 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü ise kız olarak kaydedilmiş durumda. Öğrencilerden 15 milyon 849 bin 271’i resmi, 1 milyon 631 bin 192’si özel ve 1 milyon 229 bin 802’si ise açık öğretim kurumlarında eğitim görüyor. Resmi okullarda eğitim alanların 8 milyon 101 bin 129’u erkek, 7 milyon 748 bin 142’si kız öğrencilerden oluşuyor, özel okullarda ise 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci bulunuyor. Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286’sı erkek, 613 bin 516’sını ise kızlar oluşturuyor.