MEB Açıklandı: Ortak Sınav Sonuçları Yayınlandı

SINAVLARIN YAPILDIĞI TARİHLER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 30-31 Ekim tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen 6’ncı sınıf Türkçe, 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6’ncı sınıf matematik ve 10’uncu sınıf matematik sınavlarının soru ve cevaplarını yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “2024-2025 eğitim öğretim yılının 1’inci dönem birinci yazılı sınavları, 6’ncı Sınıf Türkçe ile 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü; 6’ncı sınıf matematik ile 10’uncu sınıf matematik dersleri için 31 Ekim 2024 Perşembe günü ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı” bilgisi verildi.

AÇIK UÇLU VE KISA CEVAPLI SORULAR

Yapılan sınavlarda 6’ncı sınıf Türkçe dersinde 7, 6’ncı sınıf matematik dersinde 7, 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde 8 ve 10’uncu sınıf matematik dersinde 7 adet açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı. Bu, ülke genelinde ortak yazılı sınavlarda ilk kez tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanılması anlamına geliyor. Öğrencilerin gelişimini izlemek, müfredatın uygulanmasında okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bu sınavlarda, öğrenciler cevapları kendi cümleleriyle yazdı. Sınavlar, sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda düzenlendi. Sabah ve öğle oturumlarında eşit olan farklı sorular kullanıldı ve oturumlar 40 dakika ile sınırlandırıldı. Oturumların ülke genelinde aynı saatte başlaması ve bitmesi sağlandı.

Sınavların değerlendirilmesinin 6’ncı sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçeğinde yapılacağı belirtildi. “Matematik dersi 6’ncı sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, ‘ortakyazilisinav.meb.gov.tr’ adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek. 6’ncı sınıf Türkçe, 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10’uncu sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf ve alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Bu derslerin sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek” denildi. Bakanlığın web sitesinden ülke genelindeki ortak sınav soru ve cevaplarına erişim sağlanabiliyor.