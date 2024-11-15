MEB-AGS’nin Detayları Açıklandı Ve Duyuruldu

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KABUL SÜRECİ

Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez 13 Temmuz 2025’te gerçekleştirilecek ‘Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)’ sonuçlarına dayanarak gerçekleştirilecek. 10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında, öğretmenlik mesleğine kaynak sağlayan en az lisans düzeyinde bir yükseköğretim programından mezun olan ve Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitiminde başarı gösteren adaylar arasından seçim yapılacak.

SINAVIN DETAYLARI VE PUAN HESAPLAMASI

ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025’te yapılacak MEB-AGS’nin detayları netlik kazandı. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, fizik, matematik gibi çeşitli dersler için AGS puanının yüzde 50’si ile ÖABT puanının yüzde 50’sinin toplanmasıyla MEB-AGS puanı hesaplanacak. Yabancı dil öğretmen adayları için ise AGS puanının yüzde 50’si ile YDS veya e-YDS puanının yüzde 50’si birleştirilerek puan hesaplanacak. Yabancı dil alanında puanlama yapılırken, adayların aynı yıl içinde AGS’den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanları arasında en yüksek olanı kullanılacak.

SINAV KAPSAMI VE SORU DAĞILIMI

Öğretmen adaylarına MEB-AGS çerçevesinde toplam 80 soru yöneltilecek. Sınav, sözel ve sayısal yetenekler, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile ilgili mevzuat konularını içerecek. ÖABT oturumunda ise adayların alan bilgisine yönelik 50 soru sorulacak. Sınava dair ayrıntılı bilgiler, ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.