MEB, AÖL 2025-2026 Kayıt Tarihlerini Açıklıyor

MEVZUYA DAİR GÜNCEL BİLGİLER

MEB, 2025-2026 dönemine yönelik Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Öğrenciler, bu tarihleri merakla takip ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için hazırlık yapıyor. Açık lise kayıtlarıyla ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAYIT TARİHLERİ HENÜZ BELİRSİZ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri resmi olarak henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz dönemde, bu işlemler 28 Ağustos – 22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bununla birlikte, 2025 yılı 3. dönem sınav sonuçları açıklandı ve ek sınav takvimi paylaşıldı. Öğrenciler, ek sınavlara 23 Ağustos – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında katılabilecek. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ise Eylül ayı başında başlaması bekleniyor.

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKENLER

İlkokul veya ortaokul mezunları ile liseyi yarıda bırakmış olan öğrenciler, MEB tarafından belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden ödemeli ve ödemenin dekontunu saklamalıdır. Yatırılan ücretin bir kısmı ayrıca Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliği hesabına aktarılacaktır.

KAYIT YAPMA VE DERS SEÇİMİ PROSEDÜRÜ

Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra, öğrenci en yakın irtibat bürosuna başvurarak kaydını sisteme yaptırabilir. Ön kaydı aktif olan öğrenciler, kendilerine verilen öğrenci numarası ve şifre ile ders seçimlerini gerçekleştirebilir. Öğrencilik durumu sistemde aktif hale geldikten sonra, ‘silik’ durumda olan öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurarak durumlarını güncelleyebilir. Ardından, ders seçim işlemleri yapılabilir. Açık lise öğrencileri, belirtilen tarihlerde ve belirlenen kayıt ücretini yatırdıktan sonra makbuzu saklamalıdır. Ücretin bir kısmı yine ilgili hesaplara aktarılacaktır. Öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif hale getirilir ve durumu ‘silik’ olarak görünen öğrenciler, gerekli güncellemeleri sağladıktan sonra ders seçim işlemlerini tamamlayabilirler.