MEB Bakanı’ndan ‘sınav’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, sınav sistemi ve sözleşmeli öğretmenlerin maaşlarında yılbaşından sonra bir artış olacağını belirtti.

Selçuk, ‘Seneye sınav daha az stresli, ne olduğu belli olan, çocukların neye çalışacağını bildiği bir düzen söz konusu’ dedi. Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, AA Editör Masası’nda 2023 Eğitim Vizyonu’nu değerlendiriyor. Devam eden toplantıdan satır başları şöyle:

UYKU DÜZENİM KALMADI

Geldiğim gün çok yüksek bir beklenti oluştu. Hiçbir vaatte bulunmadan, kelime sarf etmeden böyle büyük bir beklenti oluşması benim sorumluluğum değil. Yine de ne yapacağız, nasıl yapacağımız üzerine uzun yıllar çalışmamıza rağmen uyku düzenim kalmadı. Yeterince çalıştık mı? Sorusu aklımı çok meşgul ediyor. Elbette şikayet etmiyorum sadece sorumluluk benim değil, milletin. Bu bir millet, ülke ödevidir.

SİYASET BENİM İŞİM DEĞİL

Siyaset çok birikim isteyen, mücadele azmi gerektiren, maraton koşmak anlamına gelen bir iş. Kendi açımdan bunu becereceğimi düşünmüyorum. Çok farklı yetenekler istiyor. Bu nedenle benim gibi olan insanların siyasete girme azmi hep düşük oluyor. Ancak böyle bir fırsat olursa, yapabileceğimiz bir şey varsa niye yapmayalım şeklinde bir girişim söz konusu oluyor. Bunu fonksiyonel buluyorum. Orta vadede bunun Türkiye için farklı kazançlara yol açacağını düşünüyorum.

TRT