MEB’den İl Hukuk Hizmetleri Semineri Düzenlendi

EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘İl Hukuk Hizmetleri Birim Yetkilileri Hizmet İçi Eğitim Semineri’ gerçekleştirdi. Seminere Bakan Tekin, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ve MEB personeli katıldı. Seminere açılış konuşmasını yapan Bakan Tekin, bakanlığın geniş bir yapı olduğunu, “Toplamda yaklaşık 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen, 100 binin üzerinde kurum, 18 milyon öğrenci ve nüfusun tamamının ilgilendiği bir konuda biz çalışıyoruz. Dolayısıyla bu işleri yaparken en temel başlangıç noktamızın şu olması gerekiyor; Burada her birinin birbirini tamamlayan işler yapması, her birinin diğer birimlerin ne yaptığını bilip onlarla çelişmeyen işler yapması ve yaptığımız işleri diğer birimlere doğru anlatabilmek ana başlangıç noktamız olması gerekiyor” ifadeleriyle vurguladı. Bakan Tekin, bu devasa iş yükünü yönetebilmek için gereken ilk koşulun, yetkili kişilerin yetkinlik alanına göre uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

SENDİKAL FAALİYETLERİN ÖNEMİ

Bakan Tekin, sendikal faaliyetlerin özgürlük alanı olduğunun altını çizerek, bunun anayasa ve ilgili kanunlarla güvence altına alındığını belirtti. “Biz de bakanlık olarak sendikal örgütlenme ve sendikal faaliyetle ilgili aktörlere kolaylık sağlamayı bir ödev olarak üstümüze alıyoruz. Ancak temel hak hürriyetlerle ilgili uluslararası arenada kabul edilen ana parametre, bir hak kullanılırken sınırlandırma, bir başka insanın temel hak ve hürriyetini engellediği zaman veya sınırlandırdığı zaman olabiliyor” diye konuştu. Bakan Tekin, geçtiğimiz yıl sendikaların ders bırakma eylemleri ve okullarda LGBT içerikli konu anlatma çalışmalarına değinerek, “Sendikal özgürlüğü kullanmanıza, herhangi bir sendikanın özgürlüğünü kullanmasına biz zaten engel olmayız. Ama siz kendi hürriyetinizi kullanırken 18 milyon öğrencinin eğitim-öğretim alma hakkını eğer elinden alıyorsanız bu bir özgürlük tanımı değildir artık” ifadeleriyle durumu özetledi.

