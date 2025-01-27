MEB’den Özel Okullara Ücret Uyarısı

ÖĞRENCİ KAYITLARINA DAİR YASAL DÜZENLEME

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarını başlatan bazı özel okulların velilerden ‘genel gider’ ve ‘diğer ücretler’ adı altında ekstra ücret talep etmesinin yasal düzenlemelere aykırı olduğunu duyuruyor. Bakanlık, özel okulların somut bir hizmet sunmayan ‘diğer ücretler’ veya ‘genel gider’ şeklindeki taleplerinin kabul edilemeyeceğini vurgulamak için tüm illere yazı gönderdi.

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların ‘genel gider’ ve ‘diğer ücret’ gibi başlıklar altında velilerden ücret talep ettiğine dair şikayetlerin bakanlığa ulaştığı belirtildi. Bakanlık, bu konuda ‘Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ ve ‘Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan kurallara dikkat çekti. Her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, ‘benzeri hizmetler’ ifadesinin kullanıldığını aktaran yazıda, bazı özel okulların bu terimi uygun bir şekilde kullanmadığı dile getirildi.

MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR

Yazıda, ‘benzeri hizmetler’ kavramının, önceden sağlanan hizmetlerin benzer olduğunu ifade ettiğine ve somut bir hizmeti işaret ettiğine dikkat çekildi. MEB’in açıklamasında, “Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime yönelik olmayan ya da ileride çıkabileceği tahmin edilen bir harcama için peşin ücret toplama mahiyetinde olan ‘genel gider’ ve ‘diğer ücretler’ adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sınırlamaları aşmaya yönelik uygulamalar olduğu açıktır” deniyor.

ÜCRET TALEPLERİNE GETİRİLEN UYARI

Bakanlığın yazısında, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği bilgisi veriliyor. ‘Genel gider’ ve ‘diğer ücretler’ adı altında ücret alınamayacağı, aksi durumların mevzuatta müeyyidelerle karşılaşacağı uyarısı da yapılıyor. Bu düzenlemenin amacı, velilerin karşılaştığı ek ücret taleplerinin önüne geçmek ve eğitimde şeffaflığı sağlamaktır.