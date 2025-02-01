MEB’den Yangın Sonrası Psikososyal Destek Planı

YANGIN FACİASI SONRASI MEB HAREKETE GEÇTİ

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel içinde 21 Ocak’ta meydana gelen yangında, 78 kişi hayatını kaybetti, aralarında öğrencilerin de bulunduğu birçok kişi yaralandı. Yangın olayının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte okullarda rehberlik ve psikolojik danışma servisleri aracılığıyla öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirecek. Bu süreç için hazırlanan eylem planı, illere resmi yazı ile bildirildi.

PSİKOSOYA DESTEK ÇALIŞMALARI PLANLANDI

MEB tarafından oluşturulan Psikososyal Destek Eylem Planı, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere sunulacak destek çalışmalarını kapsıyor. Böylece, okulların psikososyal destek mekanizmaları devreye girecek ve bu plan dahilinde uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı olarak gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

RESMİ YAZI İLE İLLERE DUYURULDU

MEB, eylem planının uygulanmasını sağlamak için ilgili illere resmi yazıyla duyuruda bulundu. Psikososyal destek faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu süreçte, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik çeşitli destek programları düzenlenecek ve bu programlarla mevcut durumun iyileştirilmesi amaçlanıyor.