MEB’den Yaz Tatili Açıklaması Geldi

OKULLARIN KAPANMA TARİHİ VE BAYRAM DUYURUSU

Bu yıl okulların kapanma tarihi 20 Haziran olarak belirlenmiş durumda. Kurban Bayramı ise okullar kapanmadan iki hafta önce başlayacak. Bayram sonrası öğrencilerin okula devam süreci de on gün olacak. Mevcut durumda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) paylaştığı takvim bu şekilde gözüküyor. Ancak, kısa bir süre önce MEB’in yaz tatilini erkene alacağına dair bazı iddialar gündeme gelmişti.

DERS DIŞI ETKİNLİKLERİN ETKİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan son dönemde yapılan açıklama ile dikkat çekici bir adım atıldı. Okul yılının son haftasında ders dışı etkinlikler sebebiyle genellikle ders işlenmiyor. Öğrenciler, bu dönemde daha çok film izleme, gezilere katılma gibi etkinliklerde bulunuyor. Bu durum, velilerin son haftanın yaz tatiline dahil edilmesi ve öncesindeki dört günün Kurban Bayramı ile birleştirilmesi yönündeki taleplerini artırdı. Özellikle şehir dışına çıkmayı planlayan aileler bu konuda oldukça ısrarcı oluyor.